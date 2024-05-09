На штурм "под градусом": офицер ВСУ рассказал, как россиян дурит командование
Несмотря на громкие заявления россиян, что им до 9 мая нужны победы, все больше оккупантов сдается в плен к украинским военным. Однако ВСУ берут в плен не всех, есть исключения.
Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал 24 Каналу, что за последние дни мая удалось взять в плен россиян, но кто они и сколько их, остается тайной. Однако это позволяет ВСУ узнавать, что происходит внутри оккупационных отрядов.
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Работают волнами и увеличивают выбросы с дронов
Количество российской артиллерии, которая постоянно работает, немного уменьшилось по сравнению с началом наступления. Зато увеличилось большое количество выбросов с дронов.
За сутки на позиции наших подразделений было сброшено более 120 выбросов. Понятно, что не всегда удачно, но это все же точное оружие, которое видит, куда летит,
– отметил Цехоцкий.
Кроме запусков дронов, россияне пытаются малыми группами до 6 человек продвинуться к определенной точке, заданной командирами, и закрепиться там. Несмотря на то, уничтожили их или нет, через определенный промежуток времени следующая группа идет в том же направлении, работая волнами-накатами.
Их командиры рассказывают, что предыдущая группа уже успешно закрепилась на точке. Поэтому другая группа идет, и когда доходит до точки, обозначенной их командиром, то видит реальную картинку, которая одновременно меняет их настроение.
Основная задача – по возможности взять (россиян – 24 Канал) в плен, чтобы обменивать на наших ребят. Но во многих случаях оккупанты идут на штурмы в состоянии алкогольного опьянения или под наркотическим воздействием. Здесь без вариантов – остается только уничтожать,
– подчеркнул офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка.
Потери оккупантов по состоянию на 9 мая
- Только за одни сутки ВСУ удалось нанести врагу существенные личные потери – 1300 оккупантов.
- К слову, с начала полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял уже более 478 730 военных.
- Также россияне потеряли 11 танков, 35 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одну РСЗО, 1 средство ПВО, 47 БпЛА оперативно-тактического уровня, 41 ракету, 69 автомобилей и 8 единиц специальной техники.