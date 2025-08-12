Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что среди оккупантов можно встретить раненых, а также людей на костылях. Однако недооценивать врага не стоит – у него большое количество личного состава.

Какие странные методы используют россияне на фронте?

Часто оккупанты осуществляют пешие штурмы, чтобы как можно быстрее спрятаться между деревьями и кустами от украинских дронов. Однако это все же зависит от определенной территории, где происходит столкновение, а также комплектации российской армии именно в этом месте. Россияне не отказались полностью от попыток продвигаться на бронетехнике, мотоциклах и велосипедах.

Штурмовали даже на костылях, а также отправляли в штурм раненых. Бывают и такие случаи, все зависит от подразделения оккупантов, они комбинируют различные тактики, в зависимости от местности,

– подчеркнул Назаренко.

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" заметил, что россияне лезут, словно тараканы. Они не имеют проблем, ведь накопили большое количество сил и средств (пушки, боеприпасы и дроны) для летнего наступления. Если раньше должность украинских военных штурмовала одна группа россиян, сейчас их гораздо больше.

Он добавил, что украинские операторы дронов отрабатывают по каждой группе противника. Поэтому потери у врага огромные.

Кстати, ранее главный сержант подразделения БпЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Денис Кардаш рассказал, что оккупанты с весны отказались от наступлений с тяжелой техникой. Враг работает штурмовыми группами: если их много или во время наступления плохая погода, которая не дает хорошо работать украинским военным, штурмы могут происходить часто.