Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зазначивши, що серед окупантів можна зустріти поранених, а також людей на милицях. Однак недооцінювати ворога не варто – у нього велика кількість особового складу.

Дивіться також Ворог не контролює весь шлях, який пройшов, – ЗСУ про ситуацію в Добропіллі

Які дивні методи використовують росіяни на фронті?

Часто окупанти здійснюють піші штурми, щоб якомога швидше сховатись між деревами та кущами від українських дронів. Однак це все ж залежить від певної території, де відбувається зіткнення, а також комплектації російської армії саме в цьому місці. Росіяни не відмовились повністю від спроб просуватись на бронетехніці, мотоциклах та велосипедах.

Штурмували навіть на милицях, а також відправляли в штурм поранених. Бувають і такі випадки, все залежить від підрозділу окупантів, вони комбінують різні тактики, залежно від місцевості,

– наголосив Назаренко.

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" зауважив, що росіяни лізуть, немов таргани. Вони не мають проблем, адже накопичили велику кількість сил та засобів (гармати, боєприпаси та дрони) для літнього наступу. Якщо раніше посаду українських військових штурмувала одна група росіян, зараз їх є набагато більше.

Важливо! Закликаємо долучитись до збору на антишахедні дрони для 4 бригади НГУ "Рубіж" за посиланням. Адже російські "Шахеди" тероризують не лише українські міста, а й прифронтові території.

Він додав, що українські оператори дронів відпрацьовують по кожній групі противника. Тому втрати у ворога величезні.

До речі, раніше головний сержант підрозділу БпЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Денис Кардаш розповів, що окупанти з весни відмовились від наступів з важкою технікою. Ворог працює штурмовими групами: якщо їх є багато чи під час наступу погана погода, яка не дає гарно працювати українським військовим, штурми можуть відбуватися часто.