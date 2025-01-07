Если не идет вперед – выстрел в затылок: военный описал тактику врага на фронте

Из-за плохих погодных условий оккупационные войска меняют свою тактику на поле боя. Россияне применяют большое количество живой силы для штурмов, которую российскому командованию не жалко отправлять умирать.

Об этом 24 Каналу рассказал командира батальона ударник БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что враг также использует легкоманевренную технику. Оккупантов удается уничтожать благодаря совместному огневому воздействию ВСУ и поддержке со стороны украинцев.

Смотрите также Окрестностей города уже нет, – в ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в Курахово

Какую тактику на фронте используют оккупанты

По словам командира батальона, когда дороги хоть немного примерзли, россияне используют бронированную и высокоманевренную технику. Однако когда есть болото, то россияне пытаются "перехитрить" неблагоприятные погодные условия и используют больше живой силы.

Оккупанты не ценят жизнь своих военных, они ничего для них не стоят. Россияне могут двигаться в снег, дождь, всем безразлично. Если не идут вперед – выстрел в затылок,

– подчеркнул он.

В "сырую погоду" враг также использует двухколесный транспорт для облегчения маневров – багги и мотоциклы. Кроме того, активно работает российская артиллерия.

Интересно! Ранее Федоренко также рассказал, что противник также иногда движется по открытым дорогам, что несет для них угрозу быть пораженными со стороны ВСУ. Однако оккупанты не имеют выбора, ведь в болоте их техника застрянет.

Недавно Силы обороны отбили 2 очередные попытки наступления россиян. Часть техники удалось уничтожить, часть отступила. Пехоту же оккупантов украинские военные общим огневым воздействием уничтожили за 3 часа.

Сначала шел российский танк, который снимает заграждения, после чего двигалась легкобронированная техника, нагруженная штурмовой пехотой,

– сказал Федоренко.

Командир батальона добавил, что Силам обороны удается уничтожать врага только совместными усилиями с украинцами, которые донатять и поддерживают украинскую армию.

Поэтому призываем поддержать сбор батальона "Ахиллес" по ссылке на платы инициации для дронов. Это детекторы, которые обеспечивают работу боевой части, которую несут дроны.