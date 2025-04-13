Врывались в посадки, – военный рассказал о тактике штурмов россиян на Запорожье

Россияне активно продолжают штурмовать позиции украинских военных, в частности, на Запорожье. Однако теперь враг не использует тяжелую технику, которую могут уничтожить дроны.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа боевых медиков добровольческого батальона "Госпитальеры" Олег Магдич, заметив, что россияне пересели на мотоциклы. Благодаря скорости они могут врываться прямо в посадки.

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Россияне заменили тяжелую технику на мотоциклы

По словам командира экипажа боевых медиков, последний штурм русских, который он видел с собратьями был в районе Гуляйполя Запорожской области.

Тактика у россиян была следующая: оккупанты заскакивали в посадки украинских военных на мотоциклах и мопедах. Враг не применял тяжелую технику, которую быстро могут уничтожить украинские операторы БпЛА.

Остановить быстрый мотоцикл не просто. Россияне быстро доезжали до точки высадки, врывались на этих мотоциклах в посадки, потом их бросали и уже с обеих сторон шли штурмовать,

– пояснил он.

Магдич отметил, что Силы обороны готовы к таким вражеским штурмам и знают, как правильно этому противодействовать. Однако, к сожалению, россияне также активно применяют различные виды дронов – на оптоволокне, FPV, а также "Молнии" для поражения целей ВСУ.

Командир экипажа боевых медиков заметил, что "Госпитальеры" работают исключительно благодаря донатам украинцев.

Важно! 24 Канал привлекает читателей приобщиться к актуальным собраниям батальона "Госпитальеры" по ссылке.

Магдич добавил, что один из важнейших сборов батальона есть на нужды семей погибших военных или родных пропавших без вести. "Госпитальеры" занимаются ими и помогают.