Становятся уязвимой целью: военный рассказал, как зима портит планы россиян

На Лиманском направлении зима заметно меняет условия боев. Снег, морозы и отсутствие "зеленки" обнажают подходы к позициям и влияют на маневры обеих сторон.

Сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, почему холод и открытые поля делают российские штурмы более рискованными. Он объяснил, как в таких условиях враг перестраивает свои атаки и на что пытается давить прежде всего.

Как зима усложняет штурмы россиян и усиливает роль дронов?

Денисюк объяснил, что холод и снег прежде всего бьют по тем, кто пытается штурмовать. По его словам, из-за зимы противник часто вынужден двигаться по открытой местности, потому что посадки "голые" и не дают укрытия, а это делает штурмовиков заметной целью.

Он добавил, что украинские подразделения работают не только дронами, но и другими средствами поражения, чтобы останавливать атаки на подступах к позициям.

Российские штурмовики передвигаются просто посреди заснеженного поля, потому что зеленки нет, а посадки абсолютно голые. Поэтому они вынуждены идти по открытке, становясь уязвимой целью для наших дронов,

– сказал Денисюк.

В то же время он отметил, что обороне также сложнее, но в меньшей степени, и больше всего проблем возникает с маскировкой и обогревом на позициях. По его словам, из-за большого количества вражеских дронов, в частности тепловизионных, возможности согреться или обогреть укрытие очень ограничены.

Из-за тепловизионных дронов противника количество средств, которыми можно обогреть себя или позицию, очень ограничено,

– объяснил он.

Зимой общая активность штурмов обычно спадает, потому что наступать сложнее, а обороняться несколько проще. Зато враг, по его словам, больше переносит акцент на дроны и пытается бить по логистике, чтобы сорвать подвоз боекомплекта и провизии и усложнить ротации.

Он объяснил, что из-за заморозков и снега техника, которая приближается к линии боестолкновения, становится медленнее и менее маневренной, и этим противник пытается воспользоваться.

Противник больше акцентирует внимание на применении дронов, пытается поражать нашу логистику и бить по логистическим маршрутам и транспортным средствам,

– отметил Денисюк.

По его словам, такая тактика должна ослабить оборону перед дальнейшими штурмами, даже если сама интенсивность атак зимой снижается.