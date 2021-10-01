В Штутгарте загорелась автостанция: фото и видео масштабного пожара

1 октября 2021 , 02:00
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В Штутгарте в Германии крупный пожар произошел в автобусном парке вечером 30 сентября. Полторы сотни пожарных преодолевали огонь в течение нескольких часов.

Предварительно, пострадавших нет. Впрочем, не менее 10 автобусов сгорели. Причиной масштабного возгорания могла стать неисправность в одном из электробусов – речь идет якобы о коротком замыкании.

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Пожар на автостанции в Штутгарте: подробности

Пожар на автобусном вокзале транспортного оператора SSB произошел вечером 30 сентября в городе Штутгарт в Германии. Достоверной информации о масштабах и причинах возгорания пока нет. Предварительно, местные СМИ пишут, что:

  • Горожане слышали взрыв, а загорелся бы один из электробусов (вероятно, из-за короткого замыкания).
  • Впрочем, версию об умышленном поджоге правоохранители не исключили.
  • В общем сгорели около десятка автобусов (в SWR пишут, что 14).
  • Более 150 спасателей и волонтеров боролись с огнем несколько часов.
  • К тушению пожара привлекли несколько специальных машин и вертолет.
  • О пострадавших в пожаре сообщений не было.

Тем не менее жителям Штутгарта советуют некоторое время посидеть дома за закрытыми дверями и окнами.


Крупный пожар произошел в Штутгарте / Фото SDMG


Сгорели более 10 автобусов / Фото SWR


О пострадавших, к счастью, информации не было / Фото SDMG


Очевидцы видели над городом гигантский столб дыма / Фото с твиттера mittim18

Обратите внимание и на другие чрезвычайные события:

  • В Украине в Киеве взорвался и загорелся трансформатор.
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Автор: Олесь Друкач