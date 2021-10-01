В Штутгарте загорелась автостанция: фото и видео масштабного пожара

В Штутгарте в Германии крупный пожар произошел в автобусном парке вечером 30 сентября. Полторы сотни пожарных преодолевали огонь в течение нескольких часов.

Предварительно, пострадавших нет. Впрочем, не менее 10 автобусов сгорели. Причиной масштабного возгорания могла стать неисправность в одном из электробусов – речь идет якобы о коротком замыкании.

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Пожар на автостанции в Штутгарте: подробности

Пожар на автобусном вокзале транспортного оператора SSB произошел вечером 30 сентября в городе Штутгарт в Германии. Достоверной информации о масштабах и причинах возгорания пока нет. Предварительно, местные СМИ пишут, что:

Горожане слышали взрыв, а загорелся бы один из электробусов (вероятно, из-за короткого замыкания).

а загорелся бы один из электробусов (вероятно, из-за короткого замыкания). Впрочем, версию об умышленном поджоге правоохранители не исключили.

правоохранители не исключили. В общем сгорели около десятка автобусов (в SWR пишут, что 14).

автобусов (в SWR пишут, что 14). Более 150 спасателей и волонтеров боролись с огнем несколько часов.

и волонтеров боролись с огнем несколько часов. К тушению пожара привлекли несколько специальных машин и вертолет .

. О пострадавших в пожаре сообщений не было.

Тем не менее жителям Штутгарта советуют некоторое время посидеть дома за закрытыми дверями и окнами.



Крупный пожар произошел в Штутгарте / Фото SDMG



Сгорели более 10 автобусов / Фото SWR



О пострадавших, к счастью, информации не было / Фото SDMG



Очевидцы видели над городом гигантский столб дыма / Фото с твиттера mittim18

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