В Штутгарте загорелась автостанция: фото и видео масштабного пожара
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В Штутгарте в Германии крупный пожар произошел в автобусном парке вечером 30 сентября. Полторы сотни пожарных преодолевали огонь в течение нескольких часов.
Предварительно, пострадавших нет. Впрочем, не менее 10 автобусов сгорели. Причиной масштабного возгорания могла стать неисправность в одном из электробусов – речь идет якобы о коротком замыкании.
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Пожар на автостанции в Штутгарте: подробности
Пожар на автобусном вокзале транспортного оператора SSB произошел вечером 30 сентября в городе Штутгарт в Германии. Достоверной информации о масштабах и причинах возгорания пока нет. Предварительно, местные СМИ пишут, что:
- Горожане слышали взрыв, а загорелся бы один из электробусов (вероятно, из-за короткого замыкания).
- Впрочем, версию об умышленном поджоге правоохранители не исключили.
- В общем сгорели около десятка автобусов (в SWR пишут, что 14).
- Более 150 спасателей и волонтеров боролись с огнем несколько часов.
- К тушению пожара привлекли несколько специальных машин и вертолет.
- О пострадавших в пожаре сообщений не было.
Тем не менее жителям Штутгарта советуют некоторое время посидеть дома за закрытыми дверями и окнами.
Крупный пожар произошел в Штутгарте / Фото SDMG
Сгорели более 10 автобусов / Фото SWR
О пострадавших, к счастью, информации не было / Фото SDMG
Очевидцы видели над городом гигантский столб дыма / Фото с твиттера mittim18
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