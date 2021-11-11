Шубохранилище, парикмахерская, церковь и тренажерка, – СМИ обнародовали план имения Медведчука

Возбужденные уголовные дела и введенные санкции не мешают Виктору Медведчуку продолжать реконструкцию поместья в Пуще-Водице. Журналисты "Схем" поделились планом роскошного здания.

Журналисты сняли на видео масштабные строительные работы на территории поместья. Также в распоряжении медиа – план дома кума Путина.

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Во время проведения реконструкции Медведчук уже был под санкциями

Впервые работы по реконструкции заметили в мае 2021 года – в то время СНБО уже ввел санкции против Медведчука. Однако блокирование активов, очевидно, не помешало пророссийскому политику перестраивать свое элитное жилье.

Площадь дома политика – более 2 тысяч квадратных метров

Согласно плану поместья, его площадь около 2 тысяч квадратных метров. На этой огромной территории расположены не только спальни, гостиные и кабинеты, но и довольно интересные помещения:

шубохранилище,

сервизная,

склад картин и платьев,

гидромассажная, массажная и солевая комнаты,

секретная комната.

Часть ремонтных работ завершилась в ноябре

Часть ремонтных работ завершилась в ноябре, в частности, сняли некоторые из лесов, закончили строительство новой беседки

Согласно плану, "дворец" состоит из 4 этажей и 114 помещений. На верхнем – "домовая церковь", площадь которой 43 квадрата. Напомним, что в декларации Медведчука более 200 икон.

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Журналистам не удалось выяснить, за какие средства проводили ремонт. По банковским счетам подрядчиков не нашли ни компаний, ни физических лиц, которые связаны с Медведчуком и его женой Оксаной Марченко. Она тоже находится под санкциями. Остается версия – оплата наличными. Виктор Медведчук на журналистский запрос не ответил.

Смотрите планы имения Виктора Медведчука / изображение "Радио Свободы":

Что у Медведчука в декларации Декларация кума Путина действительно впечатляет: Медведчук и Марченко владеют 18 земельными участками, 4 жилыми домами. В их собственности – 27 наручных часов от Chopard, Cartier, Hublot и других известных фирм, ювелирные изделия, одежда от известных дизайнеров, элитная мебель, ковры и произведения искусства. Это лишь поверхностный перечень официально задекларированного имущества.

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