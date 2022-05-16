Шуфрич покинул территорию Украины, – глава Черновицкой ОВА

Депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу удалось уехать из страны. 55-летний чиновник решил ожидать победы Украины за ее пределами.

Скандальный депутат Нестор Шуфрич во время войны запомнился съемкой блокпоста в Киеве, за что был задержан. На дальнейшие "подвиги" его не потянуло – он решил просто сбежать из страны.

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Побег Шуфрича

Как сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осадчук, народный депутат Нестор Шуфрич уехал из Украины. Как и при каких обстоятельствах 55-летнему скандальному депутату удалось покинуть территорию Украины – пока неизвестно.

Также Осадчук сообщил, что депутаты от ОПЗЖ в Черновицкой области скрываются от мобилизации.

Напомним, 4 марта пророссийский депутат от "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук был задержан вблизи одного из блокпостов Киева. Он фотографировал позиции наших защитников, за что был задержан.

Впоследствии от него не было новых попыток подыгрывать врагу. Похоже, что задержание патрона изрядно испугало Шуфрича, он не захотел идти по дороге Медведчука за решетку. Депутат решил спасать свою свободу бегством за границу, ему удалось уехать несмотря на запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

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