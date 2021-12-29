Шуфрич жалуется, что его каналы закрыли на "заседании СНБО в WhatsApp"
Источник:"Детектор медиа"
Пророссийский нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич жалуется, что СНБО якобы согласовал санкции против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive в WhatsApp. Мол, реального заседания не было.
Шуфрич говорит о WhatsApp-опросе среди членов СНБО.
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Мне неизвестно, что было реальное заседание, мне этого не подтвердили. Был, как мне сказали, WhatsApp-опрос среди членов СНБО,
– уверяет нардеп.
Шуфрич хочет купить еще одну лицензию
Политик рассказал, что сейчас изучают возможность покупки еще одной лицензии, чтобы "на новой платформе" выйти в эфир. К ней привлекут журналистов из "Першого незалежного" и UkrLive. Шуфрич заверил, что "коллектив сам не оставит".
Кроме того, политик планирует идти в суд из-за санкций против телеканалов. Говорит, что будет обращаться во все возможные инстанции, но надеется, до ЕСПЧ не дойдет.
Санкции против медведчуковских каналов: что известно
- Президент Владимир Зеленский 28 декабря ввел в действие новые санкции СНБО против каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Каналы, которые создали журналисты подсанкционных медиа, сразу прекратили транслировать.
- Ограничения касаются общества "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство".
- К "Медиахолдинга Новости" принадлежали каналы ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Перший незалежний" и UkrLive. Если первые 3 заблокировали давно, то последние 2 – сегодня.
- До февраля 2021 года владельцами холдинга были Виктор Медведчук и Тарас Козак. В октябре его купил Шуфрич. Также Шуфрич приобрел "Тайм Медиа" и "Телепространство".
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