В Раде предлагают отозвать Шуфрича с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова

Верховной Раде предлагают отозвать представителя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова. Соответствующее предложение было вынесено членами фракции "Европейская солидарность".

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде под номером 9469. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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ВР предлагают отозвать Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова

Геращенко заявила, что потребует на заседании согласительного совета глав фракций и групп парламента немедленного вынесения на пленарное заседание проекта постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва". Речь идет об отзыве Шуфрича с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Еще год назад "Европейская Солидарность" зарегистрировала постановление об отзыве с должностей в руководстве комитетов членов ОПЗЖ. К сожалению, монобольшинство не выносит его в повестку дня. Что ж, если постановление не такое, вносим новое,

– отметила нардеп.

Напомним, что еще раньше Верховная Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий, в число которых входит и ОПЗЖ, чья фракция в парламенте уже официально перестала существовать. В начале марта 2022 года Шуфрича задержал батальон теробороны за попытку сфотографировать блокпост. Сам он заявил, что "делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве".

Представитель запрещенной ОПЗЖ не считает себя предателем. Более того, он заявил, мол, в феврале даже якобы собирался защищать Верховную Раду с автоматом