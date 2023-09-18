Рада уволит Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова на ближайшем заседании

Нестор Шуфрич до сих пор остается главой Комитета по свободе слова, несмотря на подозрение в госизмене. Однако его увольнение должно быть рассмотрено на ближайшем заседании Рады.

Ранее депутаты "Европейской солидарности" уже предлагали отозвать Шуфрича с должности. Однако до сих пор нардеп от запрещенной ОПЗЖ возглавлял Комитет.

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Увольнение Шуфрича будет

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Парламент планирует рассмотреть увольнение Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова на ближайшем заседании. Следует отметить, что не означает роспуск самой структуры.

Безусловно, на ближайшем заседании состоится его увольнение. По имеющейся информации, Комитет продолжит работать. Ликвидация этого Комитета была бы в том числе странной с той точки зрения, какие могут быть заголовки: "Верховный совет ликвидирует Комитет по свободе слова". Это может быть неправильно протрактовано, особенно в условиях военного положения,

– акцентировала Кравчук.

Нардеп Ярослав Железняк написал, что ожидается соответствующее постановление на сайте.

В чем обвиняют Шуфрича