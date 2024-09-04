Шуфрича из зала суда забрала "скорая": политик может скоро оказаться на свободе

4 сентября в Киеве должно было состояться заседание по делу Нестора Шуфрича, которого обвиняют в государственной измене и финансировании росгвардии в Крыму. В зал суда политика доставили прямо из частной клиники.

Как рассказывают журналисты, неделю назад обвиняемый перенес операцию по удалению грыжи, которую ему диагностировали в СИЗО. На заседании Шуфрич едва держался на ногах, был бледный, похудевший и периодически корчился от боли.

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Шуфрич может оказаться на свободе

Адвокаты депутата обратились в суд с двумя требованиями. Во-первых, они просили, чтобы дело рассматривал не один судья, а коллегия из трех судей. Во-вторых, они отметили необходимость вызвать скорую Шуфричу, чтобы выяснить, может ли он вообще участвовать в заседании.

Я прошу вернуть меня в больницу. Потому что сегодня меня чуть ли не силой не вытащили. Не хотел я этот цирк делать, цепляться за кровать. Прошу оказать мне оказать помощь, у меня только что была потеря сознания от боли. Это пытка! Я не могу в этих условиях адекватно воспринимать, что происходит,

– говорил Шуфрич на заседании.

Прокуроры не возражали против вызова скорой, но просили не переносить заседание и рассмотреть продление сроков ареста Шуфрича, который истекает 8 сентября.

Впрочем, судья Михаил Юшков полностью удовлетворил ходатайство защиты: вызвал скорую и постановил, что дело должно рассматривать трое судей. Это означает, что коллегия должна собраться завтра, 5 сентября.

Издание отмечает, что этого может и не произойти. Ведь в Печерском суде может не набраться трое судей. Почти все судьи участвовали в этом производстве на стадии досудебного расследования, и, по Уголовно-процессуальному кодексу, теперь не могут рассматривать дело по существу.

Если коллегия не соберется, то Киевский апелляционный суд должен направить дело Шуфрича на рассмотрение в другой суд. А если новый суд не успеет рассмотреть продление ареста до 8 сентября, то в воскресенье депутат окажется на свободе.

Отметим, что сегодня должно было состояться подготовительное заседание по второму подозрению, объявленному Шуфричу. Речь идет о "финансировании действий, совершенных с целью изменения государственной границы", а именно о передаче средств для оплаты работы охранной фирме в оккупированном Крыму в 2016-м году. В этом деле он проходит вместе со своим знакомым Вячеславом Черепанем, который, по версии следствия, был номинальным руководителем фирмы, которая перечислила деньги "Охране".