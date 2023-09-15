Шуфричу объявили подозрение в государственной измене
Источник:Офис Генпрокурора
Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он поддерживал идеи о российской направленности дальнейшего развития Украины.
В Офисе Генпрокурора объяснили, что подозреваемый систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы России, проводя подрывную деятельность против Украины. Стоит отметить, что утром 15 сентября к Шуфричу и его близкому окружению пришли с обысками. В СБУ заявили, что 15 сентября проходит 45 обысков.
Смотрите также У Шуфрича нашли документ со схемами автономии для Донецкой и Луганской областей
Что известно о подозрении Шуфричу
Прокуроры сообщили о подозрении Нестору Шуфричу 15 сентября 2023 года. По данным следователей, он выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву, где его завербовало российское ФСБ.
Служба безопасности Украины уточнила, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи Владимира Сивковича, который является агентом ФСБ и координирует российскую агентуру в Украине. Именно Сивкович создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства и курировал подозреваемого в государственной измене экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого задержал глава СБУ Василий Малюк.
Одной из главных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настрои в украинском обществе,
– заявили в Службе безопасности.
По данным следствия, нардеп знал об оккупации Россией части территории Украины, однако продолжал подрывную деятельность против нашего государства.
Если вину по статье о государственной измене докажут, то Шуфричу, который является народным депутатом 9-го созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", грозит до 15 лет тюрьмы.
Какую антиукраинскую деятельность мог вести Шуфрич
Следователи Офиса Генерального прокурора рассказали, что, по их данным, подозреваемый в государственной измене:
- систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы России, проводя подрывную деятельность против Украины;
- распространял информацию, направленную на выражение осуждения, умаление авторитета и дискредитацию институтов украинской власти;
- дискредитировал деятельность руководителей разведывательных и правоохранительных органов;
- поддерживал идеи пророссийской направленности дальнейшего развития Украины, исходя из геополитических интересов России, предполагающих пребывание Киева в сфере влияния Кремля.
Что нашли во время обысков у Шуфрича
- Утром 15 сентября источники 24 Канала в Службе безопасности Украины сообщили, что следователи пришли к Нестору Шуфричу с обысками. В частности, их проводили в доме нардепа в поселке Козин, и они касались дела в отношении российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.
- Спустя время источники 24 Канала в СБУ заявили, что в доме Шуфрича нашли российские и советские ордена и другие предметы с символикой россиян. В частности, там нашли георгиевские ленты, медали, двуглавых орлов, коллекцию кителей. Также у него дома есть советские награды, посвященные "полководцам победы", медаль "за освоение целинных земель", удостоверение Верховного Совета СССР и Министерства путей сообщения Советского Союза и прочее.
- Кроме того, у народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Это была так называемая "концепция", под которой стояла подпись Шуфрича и Медведчука.