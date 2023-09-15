Шуфричу объявили подозрение в государственной измене

Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он поддерживал идеи о российской направленности дальнейшего развития Украины.

В Офисе Генпрокурора объяснили, что подозреваемый систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы России, проводя подрывную деятельность против Украины. Стоит отметить, что утром 15 сентября к Шуфричу и его близкому окружению пришли с обысками. В СБУ заявили, что 15 сентября проходит 45 обысков.

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Что известно о подозрении Шуфричу

Прокуроры сообщили о подозрении Нестору Шуфричу 15 сентября 2023 года. По данным следователей, он выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву, где его завербовало российское ФСБ.

Служба безопасности Украины уточнила, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи Владимира Сивковича, который является агентом ФСБ и координирует российскую агентуру в Украине. Именно Сивкович создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства и курировал подозреваемого в государственной измене экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого задержал глава СБУ Василий Малюк.

Одной из главных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настрои в украинском обществе,

– заявили в Службе безопасности.

По данным следствия, нардеп знал об оккупации Россией части территории Украины, однако продолжал подрывную деятельность против нашего государства.

Если вину по статье о государственной измене докажут, то Шуфричу, который является народным депутатом 9-го созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", грозит до 15 лет тюрьмы.

Какую антиукраинскую деятельность мог вести Шуфрич

Следователи Офиса Генерального прокурора рассказали, что, по их данным, подозреваемый в государственной измене:

систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы России, проводя подрывную деятельность против Украины;

распространял информацию, направленную на выражение осуждения, умаление авторитета и дискредитацию институтов украинской власти;

дискредитировал деятельность руководителей разведывательных и правоохранительных органов;

поддерживал идеи пророссийской направленности дальнейшего развития Украины, исходя из геополитических интересов России, предполагающих пребывание Киева в сфере влияния Кремля.

Что нашли во время обысков у Шуфрича