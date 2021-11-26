Шуляк назвала главные достижения Зеленского за более чем 2 года президентства

Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк назвала "Большую стройку" одной из побед Владимира Зеленского за более чем 2 года президентства. В то же время есть вещи, которые находятся в процессе внедрения.

Об этом Елена Шуляк рассказала в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. В ответ на вопрос о главном достижении Зеленского за период президентства, она сказала: "Это, конечно, масштабное развитие нашей страны по всем направлениям". В частности, речь идет о дорогах, школах, больницах и спортивной инфраструктуре.

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Новая глава партии "Слуга народа" отметила, что за 2 года уже есть результаты масштабного строительства по всей стране.

Для меня такая первая победа – это как раз большая стройка,

– сказала Елена Шуляк.

Еще о победах – цифровизация, Дия и Министерство цифровой трансформации, которое создали с нуля, добавила Шуляк. Сейчас сотни государственных услуг можно получать в электронном виде.

Что не удалось за более чем 2 года президентства

"Победы – это так называемая зеленая зона, что удалось. Есть вещи, которые находятся в желтой зоне, в процессе. Это касается и продолжения судебной реформы, и наконец начатой пенсионной реформы", – сказала глава партии "Слуга народа".

Есть вещи, которые, по словам Елены Шуляк, не очень удались и за которые ругает бизнес – это то, что связано с налогами. По мнению Шуляк, пока баланса в этом вопросе нет.

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