Такого в Беларуси еще не было, – Шушкевич об интервью Протасевича для провластного телеканала

Журналист Роман Протасевич в интервью для провластного белорусского канала признал свою вину в организации массовых протестов. Также он в своей речи похвалил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Никакой вины активиста признать нельзя. Такое мнение в эфире высказал глава Верховного Совета Беларуси в 1991 – 1994 годах Станислав Шушкевич.
Обратите внимание За признаниями Протасевича ничего не стоит, кроме насилия и принуждения, – Губаревич
По его словам, Беларусь имеет такое законодательство, которое фактически запрещает свободу слова. В стране по-разному относились к оппозиционным журналистам.
Такого у нас еще не было,
– подчеркнул Шушкевич.
По его словам, на задержанного активиста психологически давят. Это подтвердил даже отец Протасевича. "Такая же тенденция в России. Лукашенко работает и на внешний мир – на Запад, и на ситуацию внутри страны", – добавил Шушкевич.
Шушкевич прокомментировал интервью Протасевича: смотрите видео
Коротко об интервью Протасевича: что известно
- На белорусском провластном телеканале появилось интервью с журналистом Протасевичем.
- Он признал, что виновен в организации массовых беспорядков, целью которых якобы было уничтожить экономику.
- Также он похвалил Лукашенко, назвав его "человеком со стальными яйцами".
- По словам отца активиста, его сына пытали и заставили силой дать это интервью.