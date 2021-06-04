Такого в Беларуси еще не было, – Шушкевич об интервью Протасевича для провластного телеканала

4 июня 2021 , 18:45
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Источник:

24 канал

Журналист Роман Протасевич в интервью для провластного белорусского канала признал свою вину в организации массовых протестов. Также он в своей речи похвалил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Никакой вины активиста признать нельзя. Такое мнение в эфире высказал глава Верховного Совета Беларуси в 1991 – 1994 годах Станислав Шушкевич.

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По его словам, Беларусь имеет такое законодательство, которое фактически запрещает свободу слова. В стране по-разному относились к оппозиционным журналистам.

Такого у нас еще не было,
– подчеркнул Шушкевич.

По его словам, на задержанного активиста психологически давят. Это подтвердил даже отец Протасевича. "Такая же тенденция в России. Лукашенко работает и на внешний мир – на Запад, и на ситуацию внутри страны", – добавил Шушкевич.

Шушкевич прокомментировал интервью Протасевича: смотрите видео

Коротко об интервью Протасевича: что известно

  • На белорусском провластном телеканале появилось интервью с журналистом Протасевичем.
  • Он признал, что виновен в организации массовых беспорядков, целью которых якобы было уничтожить экономику.
  • Также он похвалил Лукашенко, назвав его "человеком со стальными яйцами".
  • По словам отца активиста, его сына пытали и заставили силой дать это интервью.
Автор: Анастасія Мигидюк