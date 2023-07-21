Вагнеровцы наглеют: в Беларуси произошла стычка между наемниками ЧВК и пограничниками

После неудачного мятежа Пригожина страна-террористка депортировала вагнеровцев в Беларусь. Однако поскольку наемников в ЧВК вербовали в "местах не столь отдаленных", то не удивительно, что менее чем за месяц у них начались стычки с белорусами.

Стычка между белорусскими пограничниками и террористами из ЧВК "Вагнер" состоялась у границы в Гомельской области северного соседа Украины. Об этом сообщило местное подполье.

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Чем завершилась стычка

Недалеко от украинско-белорусской границы в Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер". Располагаются они в районе города Наровля.

В почти 50 километрах оттуда, вблизи населенного пункта Дятлик, российские террористы решили провести разведку местности. Именно там 19 июля и произошла их стычка с пограничниками.

В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками Республики Беларусь, последние отошли и не "препятствовали" работе вагнеровцев,

– сообщили в Центре национального сопротивления.

Зачем вагнеровцев отправили в Беларусь

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил 24 Каналу о главных задачах вагнеровцев в Белоруссии, которые перемещаются туда без вооружения и военной техники. По его словам, прежде всего, их основной задачей будет проводить ИПСО и отвлекать внимание Украины на Север.

Конечно, активная информационная работа, ИПСО, нервотрепка стран НАТО и ЕС. Для россиян задача: постоянно отвлекать внимание украинских сил на Север и создавать угрозу, что вот-вот завтра из Беларуси что-нибудь начнется. То есть в основном продолжается информационно-психологическая операция,

– сказал Андрей Юсов.

Также частично правдива информация о том, что вагнеровцы будут передавать свой боевой преступный опыт белорусской армии. Возможно, со временем они будут тренировать и российскую армию тоже.

Кроме того, существует вероятность, что наемники Пригожина используют Беларусь как логистический хаб для переброски в другие страны, в частности, в Африку. Ведь, как отметил представитель ГУР, белорусской армии не нужно такое количество тренеров.

На это указывает и то, что Лукашенко не выгодно держать у себя такое скопление вагнеровцев, они могут дестабилизировать его режим.