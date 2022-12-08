В Швеции стартует масштабный Форум свободных народов пост-России: его цель – распад России

В Хельсинборге, Швеции, 8 декабря стартует IV Форум свободных народов пост-России. Его основная цель – полная, контролируемая и ненасильственная реконструкция России.

Пришло время коренным народам России возвращать независимость

Организаторы и участники форума обсудят распад России как последней колониальной империи в Европе. Просмотреть форум можно и онлайн.

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Пришло время действовать и изменять ситуацию. Сегодня природные богатства регионов и людей на огромной территории обслуживают интересы Москвы. Народы России имеют право на самовыражение. Люди должны самостоятельно управлять своей жизнью и найти свое место в международном сообществе,

– заявили организаторы.

Смотрите прямую трансляцию Форума: видео

Шаги для распада России, которые обсудят на Форуме

Реконструкция и структурная трансформация – переход от имперского государства ко многим независимым и демократическим странам;

деимпериализация и деколонизация;

демилитаризация и ядерное разоружение – необходимы для того, чтобы при падении диктаторского режима были минимальные жертвы;

экономико-социальные изменения.

Форум свободных народов пост-России – это площадка для объединения региональных лидеров, активистов и оппозиционеров, стремящихся к немедленной трансформации России. Участники Форума обсуждают конкретные цели и ресурсы для того, чтобы достичь максимальной эффективности – обрести независимость.Подробно ознакомиться с программой Форума – можно здесь

Кстати, по итогам Форума планируется одобрить меморандум о прекращении существования России и наработать план реконструкций новых государств.

Участие в обсуждении примут не только российские деятели, но и журналисты из Евросоюза, США, Великобритании и Украины.



Как должна распасться Россия / Карта Форума свободных народов пост-России