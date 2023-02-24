"Леопардов" и ПВО станет больше: Швеция подтвердила передачу нового пакета Украине
Источник:Ульф Кристерссон
В Швеции анонсирован новый пакет военной помощи Украине. Что получат наши военные – читайте дальше.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 24 февраля подтвердил, что его страна пришлет Украине танки Leopard 2 и две разные системы противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем твиттере.
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Военная помощь от Швеции
Швеция присоединяется к так называемой "леопардовой семье" в поддержку Украины посредством передачи шведских танков Leopard 2. Сегодняшний военный пакет также включает дополнительные компоненты ПВО. Мы и дальше будем помогать Украине победить в войне,
– написал премьер Швеции.
По данным Reuters, речь идет о поставках около 10 танков. Известно, что Швеция поставит Украине системы противовоздушной обороны Hawk и IRIS-T.
Следует отметить, что Швеция предоставила несколько пакетов военной и гражданской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России год назад. Последняя часть помощи включает в себя бронированные боевые машины пехоты и передовую артиллерийскую систему Archer.
Танковая коалиция: главное
- Партнеры Украины продолжают оказывать нашему государству масштабную поддержку. В частности, Германия, Дания и Нидерланды планируют предоставить нам около 100 танков Leopard.
- Польша уже отправила первые танки Leopard в Украину. По состоянию на 24 февраля они уже прибыли на место. Об этом во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- В скором времени Варшава снова передаст Украине танки. Речь идет о 60 модернизированных танках PT-91.