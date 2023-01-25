Швеция может отправить с десяток танков Stridsvagn 122 Украине, – министр обороны

В перспективе, Украина может получить танки Stridsvagn 122 от Швеции. Такую возможность не исключил министр обороны страны Пол Йонсон.

Соответствующее заявление он озвучил в комментарии СМИ. Отметим, что Stridsvagn 122 является шведской версией германского Leopard 2.

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Чиновник отметил, что по состоянию на данный момент подготовки к передаче нет, но это возможно чуть позже. Швеция имеет вооружение около 120 Stridsvag 122.

Что известно о Stridsvagn 122 Шведский основной боевой танк, являющийся лицензированным немецким танком Leopard 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения. Усиленная ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак сверху, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат Galax, позволяющая отстрел фугасных и специальных.

Сколько танков может получить Украина в целом

По результатам встречи "Рамштайн" 12 стран договорились, что передадут Украине около 100 танков Leopard 2. Они ждут "зеленый свет" от Германии.

Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходных артиллерийских установок Archer.

В администрации президента США Джо Байдена, по данным издания Politico, якобы рассматривают возможность передать Украину около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока что не подтвердил это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.

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