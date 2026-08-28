Швеция направляет истребители Gripen и военные корабли к границе Финляндии с Россией

Ситуация с безопасностью на северных рубежах Европы вынуждает соседние страны объединять усилия для защиты своих границ. Систематические провокации заставляют союзников действовать быстро и решительно. Правительство Швеции решило направить к финско-российской границе истребители Gripen и военные корабли.

Об этом сообщают ряд западных СМИ, в частности информационное агентство Reuters.

Усиление обороны и сотрудничество с НАТО

Решение о переброске истребителей и военных кораблей к границе с Россией было принято после официального обращения Хельсинки о военной помощи в связи с регулярными провокациями в воздушном пространстве.

Следует отметить, что в течение текущего года из-за систематических нарушений со стороны России в Финляндии даже приходилось временно закрывать аэропорты.

Шведские силы будут задействованы для патрулирования наиболее рискованных участков вдоль границы. Кроме того, осенью в Финляндию при необходимости могут быть направлены и наземные подразделения для борьбы с беспилотниками. Операция основана на тесном двустороннем взаимодействии, а шведское правительство получило необходимый мандат для принятия решений, которые помогут предотвратить нарушения неприкосновенности финской территории.

Как союзники, Швеция и Финляндия придерживаются общей позиции относительно важности сильного сдерживания и обороны в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО,

– заявил министр обороны Швеции Пьель Йонсон.

Со своей стороны министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что военная операция проводится в теснейшей координации с Североатлантическим альянсом.

Авиационное и морское сотрудничество уже является неотъемлемой частью нашего двустороннего и северного сотрудничества. Вполне естественно, что сейчас мы развиваем его дальше, более тесно сотрудничая в области наблюдения за территорией и защиты территориальной целостности страны,

– высказался Хяккянен.

К слову, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки ожидает усиления российского военного присутствия у границы. По его словам, Россия уже расширяет там военную инфраструктуру и по завершении войны в Украине может перебросить дополнительные силы. "Впрочем, это не означает нападения. Это нормально. И, знаете, будь я Россией, я сделал бы то же самое", – высказался Стубб.