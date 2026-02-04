Киев может получить Gripen с ракетами Meteor: какой страшной угрозе врага они будут противодействовать

Швеция планирует передать Украине истребители Gripen и ракет ПВО большой дальности Meteor, а также радары производства компании Saab и другие средства. Они позволят украинским военным обезвредить очень серьезную угрозу россиян.

Про это рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, насколько это оружие эффективнее тех образцов, которые имеет на вооружении Украина. Также Франция в 2026 году передаст Украине дополнительные самолеты, авиабомбы и ракеты, которые применяются в системах противовоздушной обороны.

В чем перевалы ракет Meteor?

Свитан отметил, что ракеты Meteor нужны для Gripen, чтобы истребители могли поднимать их в воздух. Также Украине важно получить летающие локаторы Saab. Дело в том, что у Gripen не хватает дальности авионики для того, чтобы наводить ракеты Meteor, поэтому нужен летающий локатор.

Имеем возможность использовать эти средства, ведь летчики готовятся с 2023 года. Думаю, что нам могут передать несколько пар Gripen, даже уже новых – под Meteor и не только под них. Шведские истребители могут поднимать в воздух также немецкие ракеты Taurus,

– подчеркнул военный эксперт.

Он объяснил, какие преимущества имеет ракета Meteor. Она схожа со старой советской ракетой Р-37 дальностью 200 – 300 километров. У Meteor этот параметр составляет более 200 километров.

Обратите внимание! Германия передала Украине 9 систем противовоздушной обороны IRIS-T, а в ближайшее время планирует поставить новые комплексы. Напомним, что в конце 2025 года Берлин предоставил Киеву 2 дополнительные комплексы Patriot и продолжает поставлять боеприпасы для систем ПВО.

"Эту ракету нужно вывести на точку в несколько десятков километров до цели. А там у Meteor включается собственная головка самонаведения. Для того чтобы ее туда вывести, нужен летающий локатор Saab", – заметил летчик-инструктор.

Когда это трио начнет работать в воздухе, тогда, по его мнению, у россиян возникнет серьезная проблема – они не смогут сбрасывать КАБы.

Именно ракеты Meteor нужны нам, чтобы отогнать россиян от рубежей пуска или сброса КАБов. Если мы хотя бы за 100 километров от линии фронта отгоним врага, а мы можем это сделать, имея такие ракеты в достаточном количестве, тогда обстрелы КАБами наших передовых рубежей или уменьшатся, или полностью прекратятся,

– отметил Роман Свитан.

Однако, чтобы достичь такого результата, по словам полковника ВСУ в запасе, Украина должна получить хотя бы эскадрилью – то есть 12 самолетов – Gripen с достаточным количеством ракет Meteor.

Какие средства Украина получит от Швеции?