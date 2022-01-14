Швеция поддержала Украину из-за хакерской атаки на государственные сайты

Швеция заявила о солидарности Украине на фоне масштабной кибератаки на правительственные сайты, которая произошла в ночь на 14 января. По словам главы МИД Швеции Анн Линде, такие атаки являются гибридной угрозой.

Об этом министр иностранных дел Швеции сказала перед встречей на уровне глав МИД ЕС во французском Бресте.

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Линде рассказала, что узнала о кибератаке утром 14 января. В этом контексте она подчеркнула, что Швеция вполне солидарна с Украиной.

Мы получили новости о гибридной атаке в отношении украинской власти. Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся – о таких гибридных или кибератаках. Конечно, мы должны узнать, кто несет за это ответственность,

– добавила она.

В то же время, комментируя хакерскую атаку на властные структуры Украины, Линде заявила о необходимости твердой единой позиции относительно действий России.

"Это приводит к усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть очень твердыми в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень строгими и решительными в нашем ответе", – подчеркнула министр иностранных дел Швеции.

Что известно о хакерской атаке на Украину

Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работу ряда правительственных сайтов временно остановили.

Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в частности персональных, не произошло. Приложение "Дия" работает стабильно. Сейчас происходит восстановление всех систем.

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