Швеция подписала заявку на членство в НАТО

Швеция официально заявляла о намерении присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Теперь страна официально подписала заявку на членство в НАТО.

Страна решила вступить в НАТО после нападения России на Украину. Такое же решение приняла и Финляндия. Оба государства имеют границу с Россией.

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Десятилетия военного нейтралитета Швеции закончились

Министерство иностранных дел Швеции Анн Линде утром 17 мая подписало заявку, в которой объявила о желании страны вступить в НАТО.

Этот шаг – прекращение десятилетий военного нейтралитета страны. Это аргументируют тем, что вторжение России в Украину – драматическая эволюция в европейской безопасности и геополитике.

Кажется, что это очень большой, очень серьезный шаг. Мы пришли к выводу, что он лучший для Швеции. Мы не знаем, сколько времени на это уйдет, но рассчитываем, что это может занять до года,

– сказала Линде.

По ее словам, на этой неделе, вероятно, через день с момента подписания, заявку подадут вместе с Финляндией. Тогда Альянс ее проработает и даст заключение.