ПВО и амуниция: Швеция выделила самый мощный пакет помощи для Украины
Швеция предоставит Украине 9-й пакет военной помощи на фоне полномасштабного российского вторжения. Этот пакет вдвое больше предыдущего.
Украина получит от Стокгольма просившееся ранее оружие. Об этом на совместном брифинге с министром Украины Алексеем Резниковым, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает 24 канал .
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Что планирует передать Швеция
Шведское правительство решило удовлетворить запрос Украины относительно систем ПВО на фоне массированных ракетных ударов по энергообъектам, что приводит к обесточиванию регионов нашего государства в период зимы. Пока неизвестно, какие системы Стокгольм предоставит Украине.
В то же время Швеция хочет также предоставить комплектующие к системам ПВО, которые уже есть на вооружении Украины. Также наше государство получит амуницию для военных.
Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и оно на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России. В этом пакете мы предоставляем ПВО, комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных,
– заявил Йонсон.
Министр обороны Швеции подчеркнул, что Стокгольм не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность на фоне военных преступлений, совершенных Россией.
Также Пол Йонсон пообещал, что Швеция, председательствующая в Совете Европы с 1 января, будет защищать интересы Украины.
Швеция оказывает поддержку Украине
С началом российского вторжения в Украину Швеция сразу же заняла устойчивую позицию в поддержку нашего государства. Стокгольм взял курс на НАТО и стал оказывать помощь Украине. В частности, первые системы ПВО от Швеции Украина получила в рамках предыдущего восьмого пакета.
До этого Швеция предоставляла Украине разные типы оружия и техники, а также амуницию для украинских воинов. Новый пакет помощи в размере 3 миллиарда шведских крон, больше всех предыдущих пакетов вместе. Так что Стокгольм выделил для Украины рекордную помощь.