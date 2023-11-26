Швеция выделит миллионы евро для Украины: на что пойдут эти средства

Стокгольм продолжает поддерживать Украину в полномасштабной войне, которую развязала Россия. Так, Швеция выделит нашему государству финансовую помощь. Речь идет о миллионах евро.

Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine – "Зерно из Украины". Об этом в соцсети Х, ранее известной как твиттер, сообщил премьер Швеции Ульф Кристерссон, передает 24 Канал.

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Что известно о новой помощи от Швеции

Швеция предоставит еще 100 миллионов шведских крон. Это ориентировочно 8,7 миллиона евро.

Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine, реализуемую Всемирной продовольственной программой. В ее пределах украинское зерно экспортируют в беднейшие страны, которые в нем нуждаются.

Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на агрессивную войну России,

– подчеркнул премьер.

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Швейцария предоставит 100 миллионов франков помощи