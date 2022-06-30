Швеция предоставит дополнительную военную помощь Украине на 500 миллионов крон

Весь мир продолжает помогать Украине противостоять российской агрессии. Так, в Швеции было принято решение о предоставлении нашему государству дополнительной военной помощи.

Правительство Швеции предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 миллионов крон. Таким образом, наши военные смогут еще больше ускорить победу над врагом.

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Швеция неоднократно помогает Украине

Заметим, что Швеция уже четырежды жертвовала военную технику и все необходимое в пользу Украины. Тогда речь шла как о бронебойных снарядах, так и о средствах индивидуальной защиты. Кроме того, наши военные получали оборудование для разминирования, противотанковое оружие, огнестрельное оружие, продукты и прочее.

А еще на счет Нацбанка Швеция перечислила 500 и 577 миллионов крон. Они также были направлены на оборонный сектор нашего государства. Кроме того, страна 110 миллионов крон отправила фонду НАТО, который также занимается поддержкой ВСУ.

Украина продолжают получать оружие от партнеров

Напомним, что накануне ВСУ продемонстрировали в действии польские САУ "Краб" . Они уже помогают нашим военным уничтожать врага на фронте. Наши защитники подчеркнули, что артиллерийские установки больно "кусают" оккупантов на передовой.

Настоящим же чудом за последние дни стал поступок компании Bayraktar. Вы же помните, что украинцы совместно с Сергеем Притулой собирали средства на покупку трех беспилотников? Производитель БпЛА настолько поразился стремлением украинцев победить, что решил три Bayraktar TB2 подарить нашим военным. Вскоре эти птички тоже будут давать жару российским военным.

А вот о MLRS и HIMARS вы тоже точно слышали. В Генштабе решили объяснить, чем каждая установка отличается. Прежде всего следует понимать, что обе эти установки – реактивные системы залпового огня. Они хоть и имеют определенные общие черты с советскими образцами типа "Град", "Ураган" или "Смерч", но имеют и определенные отличия. Причем и между собой тоже.

MLRS может похвастаться сразу двумя пусковыми контейнерами для ракет. А сама система передвигается с помощью гусеничной базы "Брэдли". Выпускать она может всевозможные ракеты. Самая мощная из них – ATACMS – способна бить на расстояние до 300 километров.

В то же время HIMARS выделяется своей мобильностью. Она оснащена колесной базой, а также имеет более скромный вес. Правда, у HIMARS только один контейнер для ракет. Но это не мешает этой установке выпускать те же снаряды, что и MLRS.

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