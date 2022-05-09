Швеция примет решение о вступлении в НАТО в ближайшие дни, – СМИ

Швеция в ближайшие дни примет решение вступать ли в НАТО. Решение о курсе в Альянс должна объявить правящая партия Швеции.

Решение по курсу в НАТО еще не принято

Правящая Социал-демократическая партия Швеции 15 мая решит отменить ли оппозиции членству в НАТО. В течение десятилетий Стокгольм сохранял политику военного нейтралитета.

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Социал-демократы заявили, что решение о курсе в НАТО еще не принято.

Каким будет решение, сегодня еще не решено. Наше сообщение состоит в том, что 15 мая будет решение, по которому руководство партии займет позицию,

– сказал секретарь социал-демократов Тобиас Баудин.

Если социал-демократы поддержат присоединение к НАТО, то будет очевидно парламентское большинство для подачи заявки. Сообщается, что социал-демократы – самая большая партия Швеции за последние 100 лет.

В течение этой недели они проводят три партийных собрания, чтобы выразить мнение о членстве в НАТО перед окончательным решением руководства.

В то же время, парламент проводит пересмотр политики безопасности, отчет о котором должны предоставить 13 мая.

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Швеция может вступить в НАТО

Вооруженная агрессия России против Украины вынудила Швецию и Финляндию переосмыслить политику военного нейтралитета. На фоне войны в Украине граждане Швеции и Финляндии высказались за вступление в Альянс.

Сообщалось, что Швеция готова подать заявку на вступление в Альянс уже летом 2022 года. Также заявку на вступление в НАТО планирует принять и Финляндия. Обе страны хотят подать общую заявку.

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Вполне предсказуемо против курса этих стран в НАТО выступила Россия, которая официально пригрозила финнам и шведам. В то же время в СМИ появилась информация, что США и Великобритания готовы предоставить Швеции гарантии безопасности при вступлении в НАТО.

В Альянсе также заявили, что готовы принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами НАТО.

Кроме России, против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович. Он угрожает заблокировать вступление этих стран в Альянс.

Официальная заявка Швеции и Финляндии на вступление в НАТО может быть подана на июньском саммите Альянса в Мадриде.

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