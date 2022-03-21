Шведский банк SEB AB полностью уходит с российского рынка
21 марта 2022 , 21:44Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Один из крупнейших шведских банков SEB AB принял решение покинуть российский рынок. В финучреждении учли нынешние условия, при которых деятельность невозможна.
О сворачивании работы банка в России сообщил представитель Никлас Магнуссон. Он подчеркнул, что говорится не о временной остановке.
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Банк полностью выходит из российского рынка
SEB AB выходит с рынка России полностью, так что этот процесс будет достаточно длительным.
Это будет делаться ответственно и упорядоченно согласно нормативно-правовым обязательствам,
– пояснил Магнуссон.
Отметим, что в России у SEB банка было только 2 представительства – в Москве и Санкт-Петербурге. Да и количество сотрудников мало – всего 80.
Что известно о SEB AB
- Банк обслуживает исключительно иностранные компании из Северной Европы, Германии и Великобритании.
- Речь идет о тех компаниях, которые работают в России.
- Поскольку из-за санкций количество этих компаний значительно снизилось, то и потребность в банковских услугах исчезла.
- В 2021 году активы SEB в России составили 705 миллионов долларов
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