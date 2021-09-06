Шведский министр обороны выступил против создания сил быстрого реагирования ЕС

Министры обороны Евросоюза предложили создать силы быстрого реагирования ЕС. Новое военное формирование должно было отвечать на основные вызовы после кризиса в Афганистане.

Не всем европейским политикам идея с силами быстрого реагирования понравилась. В частности шведский министр обороны Петер Гульквист отметил, что это не является основным способом решения проблемы.

К теме Может разъединить Европу и НАТО, – генсек Альянса предупредил о возможном расколе союзников

Аргументы за и против

По словам министра, основой безопасности ЕС является сотрудничество с США, которое обеспечивает баланс и стабильность. В то же время Гульквист подчеркнул, что действия России представляют угрозу для Швеции, которая не является страной-участницей НАТО.

В Европе тема возможного присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу активно обсуждается. Эту идею поддерживает общественность и члены парламента, поэтому в ближайшее время страна может подать заявку на участие в Организации.

Позицию Гульквиста поддержали представители Польши и стран Балтии. Однако соседняя со Швецией Финляндия встала на защиту создания новой военной силы.

Создание сил быстрого реагирования в Европе

В ЕС пытаются создать силы быстрого реагирования более 20 лет. Первопричиной стали события в Косово, поэтому до 2003 года должны были создать подразделение из 50 тысяч военных. Однако планы так и не реализовали.

Еще одна попытка увенчалась созданием в 2007 году системы боевых групп по 1,5 тысячи человек в каждой. Новые силы так и не задействовали ни в одной операции из-за споров касательно их финансирования и размещения.

Проект предложения по созданию сил реагирования таки подготовят в ЕС и представят в ноябре 2021 года. Подписать его надеются в январе 2022 года или позже, когда председательство в Совете Европы на 6 месяцев перейдет к Франции. Впрочем, неожиданного поворота дискуссий можно ожидать в ноябре, после выборов нового канцлера в Германии.

Применение сил быстрого реагирования: что известно