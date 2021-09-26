В Швейцарии начался референдум на разрешение однополых браков

В Швейцарии 26 сентября начался референдум, на котором подняли вопрос брака однополых пар. Согласно последнему опросу общественного мнения, сторонники однополых браков лидируют с промежуточным результатом в 63%.

На референдуме также решают, могут ли однополые пары в стране жениться и усыновлять детей.

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Референдум в Швейцарии: главное

Ранее федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партией заставили провести референдум по этому вопросу.

Первые итоги голосования ожидаются около 10:30 по Гринвичу, а окончательный результат должен быть объявлен позже в тот же день.

Что изменится для представителей ЛГБТ-сообщества

Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам:

жениться,

усыновлять детей, не связанных с ними,

упростит получение швейцарского гражданства иностранным супругам.

Женатым однополым парам также будет разрешено иметь детей через донорство спермы, что пока разрешено только для женатых гетеросексуальных пар.

Мировой опыт легализации однополых браков

В 2017 году брачные союзы между однополыми партнерами узаконили в Германии и Австрии .

. В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформить отношения как зарегистрированное партнерство. Это, однако, не дает партнерам равные права в вопросах гражданства и усыновления детей.

для однополых пар пока существует лишь возможность оформить отношения как зарегистрированное партнерство. Это, однако, не дает партнерам равные права в вопросах гражданства и усыновления детей. В Израиле один из самых высоких процентов однополых родителей. Всего в стране с населением 9 миллионов человек, около 18 тысяч однополых пар, более 3 тысяч из них воспитывают детей.

один из самых высоких процентов однополых родителей. Всего в стране с населением 9 миллионов человек, около 18 тысяч однополых пар, более 3 тысяч из них воспитывают детей. Правительство Таиланда в июле 2020 года утвердило законопроект о гражданском партнерстве для однополых пар.

Швейцария – одна из последних западноевропейских стран, которая все еще запрещает однополые браки