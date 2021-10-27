Швейцария расширила санкции против россиян за оккупацию Крыма

27 октября 2021 , 23:11
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Источник:

SECO

Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма. Следовательно, в обновленный список попали еще восемь человек.

Об этом сообщает швейцарский государственный секретариат экономики.

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Швейцария ввела санкции

Швейцария расширила свой санкционный список, в него попали:

  • начальник управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк;
  • руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев;
  • крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;
  • следователь Магомед Магомедов;
  • прокурор Евгений Колпиков.

Их внесли в перечень за активную поддержку "действий и осуществления политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

ЕС продлил санкции против России

Европейский Союз 8 сентября согласовал продление санкций против россиян
и российских компаний. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.

Действующие санкции предусматривают:

  • Запрет на поездки в ЕС;
  • Замораживание активов;
  • Запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов для физических лиц и организаций, которые находятся под санкциями.

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Что известно о санкциях ЕС против России

Ограничения ввели в марте 2014 года. С тех пор их продлевали каждые пол года. Есть и другие санкции ЕС введенные из-за политики Москвы.

Так, санкции против российской экономики действуют до 31 января 2022 года. Ограничения из-за оккупации Крыма и Севастополя – до 23 июня 2022 года.

Автор: Олег Васьків