Швейцария расширила санкции против россиян за оккупацию Крыма

Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма. Следовательно, в обновленный список попали еще восемь человек.

Об этом сообщает швейцарский государственный секретариат экономики.

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Швейцария ввела санкции

Швейцария расширила свой санкционный список, в него попали:

начальник управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк;

руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев;

крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;

следователь Магомед Магомедов;

прокурор Евгений Колпиков.

Их внесли в перечень за активную поддержку "действий и осуществления политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

ЕС продлил санкции против России

Европейский Союз 8 сентября согласовал продление санкций против россиян

и российских компаний. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.

Действующие санкции предусматривают:

Запрет на поездки в ЕС;

Замораживание активов;

Запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов для физических лиц и организаций, которые находятся под санкциями.

К слову В ЕС назвали имена 8 россиян, попавших под новые санкции за оккупацию Крыма: список