Швейцария спасла дочь Медведчука для "русского мира"

Дочь Виктора Медведчука не пустили в Швейцарию. Санкции. Подняли шум. Вы не понимаете… Далее читайте на украинском.

Вони чому своїх дітей відправляють вчитись у Швейцарії і Лондони, Каліфорнії і Сорбони, хоч торочать про зовнішнє управління і "загніваючий захід"? Тому що потрібно знати ворога в обличчя. Тому що їм треба розуміти, як саме "загніває".

До теми Швейцарія скасувала навчальну візу доньки Медведчука та хрещениці Путіна

Жертвують найдорожчим

Тому вони жертвують найдорожчим. Своїми дітьми. Відправляють їх у тил ворога. Щоб ті вивчили як працює Захід. Діти йдуть на це, щоб батьки тримали оборону. Вони вивчають ворога, розуміють як він діє і батьки тут можуть ефективніше протидіяти зовнішньому управлінню. Чому діти? Тому що тільки дітям вони можуть довіряти на 100%

І так, це жорстоко. Відправляти своіх дітей у прогнилий світ Заходу, де діти ризикують підхопити заразу гейства, вірус невігластва, бактерію непослуху. І ця жертва має дати зрозуміти, наскільки ці люди віддані ідеї "руського міру".

Вони ладні пожертвувати власними синами і дочками заради того, щоб діти іх виборців залишилися вільними від спокус Заходу.

Читайте також РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича

Вони б хотіли пожертвувати собою. Але це неможливо. Не може відомий адвокат Медведчук іхати навчатися у Швейцарію. Запізно. Бо тоді світова "закуліса" все зрозуміє відразу.

Вони навіть вимушені для прикриття класти гроші в західні банки, купувати маєтки на лазурному узбережжі, хоч рідна Кирилівка завжди миліша.

Це все заради справи. Справи їхнього життя. Справи нашого життя, бо вони кладуть життя своє і своїх дітей для порятунку нас з вами від клятого Заходу. Вони своїм прикладом показують, як це небезпечно. Вони як герої куштують отруєну страву тільки заради того, щоб ми вижили. І щоб виробити імунітет. Щоб розуміти, як боротися проти хтивого ворога.

Дитина врятована

Тому це не горе для Медведчука. Навпаки. У глибині душі він навіть щасливий, що санкції не дали його дочці поїхати на завдання. Дозволили залишитися у лоні православ'я, де можна кожного вечора набиратися сил, цілуючи святі мощі.

До теми У Москві влаштували істерику через санкції проти нових медведчуківських каналів

Але це провал. Провал операціі по порятунку "руського міру". І якщо одного дня ви прокинитесь поряд з дружиною, але зрозумієте, що ви гей, або що вам сильно кортить змінити стать, або зрозумієте, що Путін не є святим і не відправлений на Землю для порятунку людства – то знайте, це тому, що Захід не зупинили, це тому, що в один день захід зрозумів, як йому протистоять і залишив дочку Медведчука вдома.

Як змінилося життя кума Путіна під санкціями – дивіться відео