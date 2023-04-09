"Швейная рота" создает вещи для военных: как их одежда помогает раненым

Сегодня весь мир поражает не только мощь ВСУ, но и единство украинского народа. Наши люди продолжают прилагать все возможные усилия, чтобы ежедневно становиться на шаг ближе к победе. К примеру, волонтеры из разных уголков Украины организовались в "Швейную роту".

Мастерицы шьют форму для военных. Кроме того, они выполняют очень важную функцию – шьют адаптивную одежду для раненых, находящихся на реабилитации. Об этом 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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"Они назвали его "киберодежда". Все это на наклейках и застежках, чтобы самому раненому было удобно одеваться, и медикам было проще на время лечения" – отметила корреспондентка.

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История харьковчанки, работающей в память о мужчине

Корреспондентка рассказала историю Ольги Липак – харьковчанки, которая шьет специализированную одежду с октября. На ее счету сотни вещей, переданных в госпиталь или прямо на руки знакомым.

Женщина делает это не только для раненых военных, но еще и в память о своем муже Игоре. Он добровольцем пошел в военкомат в первый день полномасштабного вторжения, вступил в ряды Нацгвардии. К сожалению, в январе его не стало.

Для Ольги это не просто волонтерство. Это его личное спасение. Она действительно очень много шьет, чтобы хоть немного отвлечься,

– отметила Анна Черненко.

"Швейную роту" можно найти в фейсбуке или инстаграме. Даже если вы не умеете шить, можно помочь тканью или деньгами. Одежда попадет к тем, кто в этом больше всего нуждается.

По словам Черненко, это действительно терапия для каждого, кто приобщается. Мастерицы пытаются создавать не просто удобную одежду, но и такую, которая эмоционально поддерживает. Одной из таких вещей является, например, рубашка с мишками.

Девушки получают безумное количество положительных отзывов. Вместе с этими вещами волонтеры передают хорошее настроение нашим раненым ребятам из ВСУ.

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