Самолет Си Цзиньпина приближается к Москве: где сейчас лидер КНР – показываем на карте
Китайский лидер Си Цзиньпин уже вылетел в Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что он прибудет в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L.
Ожидается, что уже через несколько часов президент КНР приземлится в России и отправится на встречу с "бункерным дедом" Путиным. Заметим, что название рейса, которым следует китайский лидер, – CCA060. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ресурс Flightradar24.
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Внимание мира приковано к борту самолета Си
Следует сказать, что Flightradar24 – это платформа, на которой можно в режиме реального времени отслеживать полеты всех бортов. По состоянию на 09:30, 20 марта, по-видимому, наиболее отслеживаемым рейсом является CCA060, ведь им летит на Boeing 747-89L китайский президент Си Цзиньпин.
Как летит самолет из Си Цзиньпинем в Москву / Скриншот 24 Канала из Flightradar24 (сделан около 09:30, 20 марта)
Реакция США на визит Си в Москву
- Представитель по национальной безопасности Джон Кирби констатировал, что Вашингтон крайне обеспокоен любыми предложениями от Пекина по урегулированию ситуации в Украине. С его слов ясно, что усиление сотрудничества между Кремлем и КНР может привести к нежелательным последствиям.
- Скажем, в КНР призывают к прекращению огня, однако это может дать возможность российским оккупантам набраться сил перед наступлением.
- Тем временем в России готовятся ко встрече китайского лидера. В сети появились кадры, на которых видны билборды с поздравлениями президента КНР.
- Кроме того, Путин по случаю такого события написал статью, в которой рассказывал о китайско-российской дружбе. Хотя ни для кого не секрет, что Пекин всегда опирался на прагматическую основу при принятии политических решений.