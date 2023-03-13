Китаю важно, чтобы война остановилась, – политический аналитик о поездке Си Цзиньпина в Москву

Си Цзиньпин планирует поездку в Москву. Однако для него это вынужденная поездка, и ему важно, чтобы война в Украине остановилась, потому что Китай страдает из-за этого.

Об этом 24 Каналу рассказал политический аналитик, руководитель Центра аналитических исследований "Вежа" Валерий Клочок. Однако Китай хочет прежде всего извлечь выгоду для себя и от своего "мирного плана".

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Си Цзиньпин едет к вассалу, потому что имеет проблемы

Клочок отметил, что Си Цзиньпин обязательно поедет в Москву. Он фактически будет ехать к своему вассалу, хотя должно было быть наоборот. Однако у Си сейчас проблемы на фоне рецессии китайской экономики. Да, ВВП Китая вырос на 3%, но Пекин планировал, что этот рост будет в пределах 6%.

Китай имеет внешний долг частных предприятий и муниципалитетов.

Китай испытывает проблемы с рынками сбыта.

Китай испытывает проблемы с гуманитарной безопасностью.

Китай испытывает проблемы с довольствием, поэтому ему важно, чтобы "зерновое соглашение" работало.

Си Цзиньпин вынужден ехать к Путину, чтобы с ним о чем-то говорить. Для Китая очень важно сейчас прекращение войны и сохранение именно экспортных связей, так как китайская экономика во многом зависит от экспорта,

– заметил политический аналитик.

Он добавил, что в Китае также 60 –70 миллионов непроданных квартир, хотя китайцы охотнее покупают недвижимость, чем государственные облигации. Кроме того, Китай очень многое раздал тайных кредитов. Один из последних, в частности, Лукашенко, когда тот приезжал в Пекин.

Клочок о поездке Си Цзиньпина в Москву: смотрите видео

Си Цзиньпину нужно сохранить стабильность

По словам руководителя Центра аналитических исследований "Вежа", Китай России дал примерно 150 миллиардов долларов кредита. Для Москвы это очень много, потому что бюджет страны составляет примерно 400 миллиардов долларов. Есть версия, что Си будет пытаться силовым способом решать проблемы, хотя это он год тому назад благословил Путина на войну.

"Этот визит вынужденный для Си Цзиньпина. Тем более, он переизбрался на третий срок. Ему нужно сохранить внутреннюю стабильность Китая, которая сейчас под огромной угрозой. Безработица растет, так называемая лежачая молодежь, которая ничего не хочет делать, не может устроиться на работу – это также мощный вызов для экономики Китая", – подчеркнул Клочок.

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