Си Цзиньпин отклонил предложение Байдена о личной встрече: Белый дом опроверг информацию
15 сентября 2021 , 19:06Читати новину українською
Источник:Financial Times
Глава Китая Си Цзиньпин отказался провести встречу с президентом США Джо Байденом. В Белом доме уже успели опровергнуть эту информацию.
Американский лидер выдвинул предложение во время 90-минутного телефонного разговора с китайским коллегой. Таким образом, Вашингтон пытался выйти из тупика в двусторонних отношениях.
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- Си Цзиньпин предложение Джо Байдена не принял, а настоял на риторике в отношении Пекина.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет не точно отражает разговор. Однако информированный источник FT подтвердил, что сообщение было точным.
Что этому предшествовало
- Джо Байден 9 сентября пообщался с Си Цзиньпином. Это был второй телефонный разговор двух политиков с тех пор, как президент США вступил в должность в январе 2021 года.
- Глава Китая сказал коллеге, что политика США вызвала "серьезные трудности", и должное выстраивание отношений "имеет решающее значение для будущего и судьбы мира".
- Оба лидеров имели "широкую стратегическую дискуссию", в которой они обсудили сферы, где их интересы совпадают, а также те, где интересы и ценности двух стран расходятся.