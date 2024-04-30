Си Цзиньпин планирует расколоть Европу и США, - Bloomberg

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за 5 лет собирается посетить ЕС. Планы у китайского лидера достаточно глобальные - переманить Европу от США на свою сторону с помощью экономических рычагов, предоставив больше возможностей.

Во время своей пятидневной поездки, которая начнется 5 мая, Си Цзиньпин планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию. Эти страны планируют привлекать китайские инвестиции, несмотря на расследование ЕС по промышленной политике Пекина и предупреждений Вашингтона о возможных рисках.

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Макрон планирует "дружбу" с Си

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует наладить лучшие связи с Си Цзиньпином во время его двухдневного визита во Францию. Также, по некоторым данным, он планирует призвать китайского лидера уговорить Владимира Путина прекратить войну в Украине. Также Макрон стремится привлечь китайские инвестиции в производство аккумуляторов для электромобилей. Он планирует принять Си на ужин в Елисейском дворце в Париже с подсанкционным в Китае коньяком и отвезти его в Пиренейские горы, где жила бабушка президента Франции.

Макрон будет предлагать Китаю партнерство со своей страной, которая пошла несколько иным, независимым и отличным от линии Вашингтона путем. Си же планирует привлечь на свою сторону те страны Европы, которые проявили хоть какую-то благосклонность к Китаю. Он выбрал достаточно подходящее время для своего визита, когда ЕС неуклонно формирует единый голос с Вашингтоном в противостоянии Китая с его дешевым экспортом и рисками для национальной безопасности.

Я думаю, что это часть попытки убедить европейцев в том, что есть лучшие варианты, что лучшие отношения возможны,

– говорит преподаватель китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента в Бельгии Си Дункан Фриман.

Си Цзиньпин посетит Европу всего через несколько дней после заявлений США и Германии о противодействии политике Китая и стратегии "избавления от рисков", то есть устранение Пекина от чувствительных секторов.

Визит в Сербию и Венгрию – создание картинки "дружбы" с Европой

Визит Си в Сербию запланирован к 25 годовщине бомбардировки авиацией США посольства Китая в Белгороде, с чего и началась дружба Китая и России на антиамериканской почве. Си Цзиньпин планирует посетить страны, где легче протолкнуть неприязнь к архитектуре глобальной безопасности, возглавляемой США. Также он хочет создать картинку, вроде "Европа на стороне Китая", независимо от позиции Брюсселя.

Венгрия же является потенциально главным стратегическим активом для Пекина в замедлении противодействия Европы Китаю, поскольку она имеет власть ослабить или даже заблокировать политику ЕС. В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был единственным, кто задержал пакет помощи ЕС для Украины, задержав критические поставки примерно на шесть недель.

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