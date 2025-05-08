"Вдруг стал льстивым к Путину": что смотивировало Си Цзиньпина приехать на парад в Москву

Си Цзиньпин решил показать свою приверженность к российскому диктатору и приехал в Россию на День победы. Кроме этого, они провели ряд встреч в Кремле, чтобы углубить партнерство.

На самом деле приезд Си мог лишь совпасть с парадом. Такое мнение 24 Каналу высказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий, заметив, что россияне устраивают не так много мероприятий, на которые могут пригласить гостей.

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Каковы истинные мотивы Си

Вполне вероятно, что приезд президента Китая пришелся на международные события. В течение 100 дней США интенсивно проводили дипломатическую работу с Россией. Она имела целью отбросить Москву от Пекина, ослабить их отношения. Частично это даже удалось.

Си Цзиньпин это видит, поэтому был вынужден изменить свою риторику. Если на протяжении трех лет он достаточно пренебрежительно относился к Путину, мог внезапно сократить продолжительность своих визитов, заставлял российских представителей ждать, то теперь ситуация другая.

Си решил быть более льстивым, объяснить Путину, что сейчас он максимально зависит от Китая, как экономически, так и военно,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Без помощи Китая Россия не сможет продолжать боевые действия. Более того, именно разрешение из Пекина влияет на поставки вооружения и живой силы в Россию из Северной Кореи. Для Китая выгодно контролировать страну-агрессора, но Си заметил, что это может закончиться.

Поэтому решил начать договариваться, шантажировать, запугивать, чтобы только не потерять своего “вассала”. В России также понимают, что все деньги, проекты, инвестиции могут идти только от Пекина, ведь других серьезных партнеров у оккупантов нет.

Хочет ли Россия вернуться к Западу

Прежде всего этого точно хотят американцы, потому что Россия нужна им для борьбы с Китаем. Идеологически Запад ближе для Путина. Именно там они покупали автомобили, ездили отдыхать.

Россияне выросли на этом, поэтому сейчас изменить их позицию очень сложно. Например, выступление Марии Захаровой на китайском восприняли очень негативно среди элит,

– добавил политолог.

Поэтому если бы у России была возможность договориться с американцами или европейцами, то они бы ими воспользовались. Им выгодно перейти на западные рынки и сотрудничать с ЕС, но пока это нереально. Более того, еще в начале своего правления Путин озвучивал тезисы о вступлении в НАТО, но сейчас у него нет другого выбора, чем искать партнеров среди таких же тоталитарных государств.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию 7 мая. Он уже встретился с главой Кремля. Также у них будут закрытые переговоры. Си заявил, что рад принять участие в мероприятиях по случаю Дня победы, а Путин назвал его "хорошим другом".