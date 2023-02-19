Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля: цель – отмежеваться от России
Лидер Китая Си Цзиньпин готовит речь, которая пройдет на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Его спич, кроме намеков и эвфемизмов, будет иметь целью важный месседж – отмежеваться от скандальных заявлений России.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он убежден, что задача китайских спичрайтеров в том, чтобы западные медиа провели параллели между речами Си Цзиньпина и Владимира Путина, выделили обще, но главное – нашли отличное, в чем Китай не поддерживает Россию.
Смотрите также Пекин внимательно следит за тем, как завершится война в Украине: почему беспокоятся США
По словам Саакяна, речь лидера Китая к годовщине войны в Украине будет отвечать нескольким целям:
- первое, Китай хочет позиционироваться как миротворец, чтобы вывести себя за скобки в противостоянии России и Запада;
- второе, отмежеваться от России, Китай хочет отстраниться от ряда "авантюрных тезисов, озвученных Кремлем";
- третье, Китай постарается не потерять свое лидерство среди авторитарных недемократических государств.
Китай должен выглядеть на голову выше России. Потому что он сейчас не настолько активен, соответственно маскулинный образ только в России. Мол, она, как сумасшедший, побежала по минному полю ради всех остальных и кричит: "Да с нами",
– добавил политолог.
Китай имеет свой просчет
Саакян заметил, что авторитарные недемократические государства не слишком поддержали Россию. Китаю же важно заявить о своем лидерстве среди этих стран.
КНР важно сейчас позиционировать себя как альтернативу – взвешенную, понятную, стратегическую на контрасте с "самодурством и авантюрой, которые запустила Россия", убежден говорящий.
Для Китая также важна контрсанкционная риторика. Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы санкции становились частью обыденности и стандартным инструментом реагирования.
Саакян о цели речи Китая: смотреть видео
Китай выступает против реформации системы
Китай, в отличие от России, не заинтересован в развале коллективной системы безопасности, его вполне удовлетворяет нынешняя конструкция ООН, подчеркнул эксперт.
Система в полуразвалившемся состоянии, она была недееспособной, чтобы обезопасить мир от России, отреагировать, сейчас привлечь к ответственности в старых своих конструкциях,
– заметил политолог.
Китай пытается выступить не против этой системы, а против отдельных реакционных элементов, против изменения системы, спровоцированной Россией. Если система реформируется, то для Китая повышаются риски, резюмировал Саакян.
Позиция Китая в войне против Украины: подробнее
- Йенс Столтенберг заметил, что Кремль "хочет другой Европы", тогда как Пекин "внимательно следит, чтобы увидеть цену, которую платит Россия – или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию".
- Дипломат Ван И заявил, что Китай не поддерживает войну в Украине: "Мы не хотим доливать масла к огню и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы найти мир. Мы на стороне мира и диалога".
- Ван И во время встречи с Дмитрием Кулебой сообщил, что в Китае готовят мирную инициативу для России и Украины.