Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля: цель – отмежеваться от России

Лидер Китая Си Цзиньпин готовит речь, которая пройдет на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Его спич, кроме намеков и эвфемизмов, будет иметь целью важный месседж – отмежеваться от скандальных заявлений России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он убежден, что задача китайских спичрайтеров в том, чтобы западные медиа провели параллели между речами Си Цзиньпина и Владимира Путина, выделили обще, но главное – нашли отличное, в чем Китай не поддерживает Россию.

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По словам Саакяна, речь лидера Китая к годовщине войны в Украине будет отвечать нескольким целям:

первое, Китай хочет позиционироваться как миротворец, чтобы вывести себя за скобки в противостоянии России и Запада;

Китай хочет позиционироваться как миротворец, чтобы вывести себя за скобки в противостоянии России и Запада; второе , отмежеваться от России, Китай хочет отстраниться от ряда "авантюрных тезисов, озвученных Кремлем";

, отмежеваться от России, Китай хочет отстраниться от ряда "авантюрных тезисов, озвученных Кремлем"; третье, Китай постарается не потерять свое лидерство среди авторитарных недемократических государств.

Китай должен выглядеть на голову выше России. Потому что он сейчас не настолько активен, соответственно маскулинный образ только в России. Мол, она, как сумасшедший, побежала по минному полю ради всех остальных и кричит: "Да с нами",

– добавил политолог.

Китай имеет свой просчет

Саакян заметил, что авторитарные недемократические государства не слишком поддержали Россию. Китаю же важно заявить о своем лидерстве среди этих стран.

КНР важно сейчас позиционировать себя как альтернативу – взвешенную, понятную, стратегическую на контрасте с "самодурством и авантюрой, которые запустила Россия", убежден говорящий.

Для Китая также важна контрсанкционная риторика. Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы санкции становились частью обыденности и стандартным инструментом реагирования.

Саакян о цели речи Китая: смотреть видео

Китай выступает против реформации системы

Китай, в отличие от России, не заинтересован в развале коллективной системы безопасности, его вполне удовлетворяет нынешняя конструкция ООН, подчеркнул эксперт.

Система в полуразвалившемся состоянии, она была недееспособной, чтобы обезопасить мир от России, отреагировать, сейчас привлечь к ответственности в старых своих конструкциях,

– заметил политолог.

Китай пытается выступить не против этой системы, а против отдельных реакционных элементов, против изменения системы, спровоцированной Россией. Если система реформируется, то для Китая повышаются риски, резюмировал Саакян.

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