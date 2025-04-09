Москва планирует устроить празднование 80-летия победы во Второй мировой войне с участием иностранных лидеров. Известно, что на очередной парад "победобесия" прибудет глава КНР.

В комментарии пропагандистам прессекретарь Путина подтвердил визит Си Цзиньпина в Россию в мае 2025 года, передает 24 Канал.

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Си приедет к Путину

По словам Дмитрия Пескова, лидер Китая посетит страну-агрессора с отдельным визитом, кроме участия в торжествах по случаю 80-летия победы.

Также приехать планируют премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич, глава южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.

По данным СМИ, участие в параде ко Дню победы в Москве якобы примут солдаты из КНДР.

К слову, издание The Hill пишет о том, что в Вашингтоне часть политиков выступает за то, чтобы пожертвовать поддержкой Украины ради стратегического раскола между Москвой и Пекином. Впрочем, этот план обречен на провал. Китай и Россия продолжают укреплять дружбу. Известно, что Пекин попросил Путина отложить вторжение в Украину до конца Олимпиады – и тот послушал. А перед войной лидеры подписали меморандум о союзе "без границ".