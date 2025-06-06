Китай мог бы легко заставить Путина закончить войну: что сдерживает Си

Китайский лидер Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Китай. Со времен такой их встречи в период первой каденции Трампа геополитическая ситуация изменилась. Вероятной темой для их беседы могла бы стать российско-украинская война.

Политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом отметил, что Си Цзиньпина устраивает сегодняшняя ситуация, ведь Путин отдает Китаю все, что может, тем самым ослабляет Россию.

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Куда дальше с войной может пойти Россия

Загородний убежден, что Китай в мгновение ока может закончить российско-украинскую войну и надавить на Россию. Например, прекратив покупать российскую нефть и поставлять россиянам материалы критической необходимости, а также остановить передачу России оружия из Северной Кореи.

Китай может это сделать, но появляется множество других вопросов – а что будет делать Россия, если ее сейчас остановить? Возникает следующая дилемма для Китая, которая заключается в том, что у России нет выхода как начинать новую войну, потому что она не может остановиться, по крайней мере пока Путин у власти,

– считает Загородний.

Кремль, по словам политтехнолога, не может изменить российскую экономику, которая выстроилась вокруг военной. Это, по мнению Загороднего, означает, что вероятнее российская армия сунется в Европу, а она – торговый партнер Китая.

"Пока не будет понятно, что будет гарантироваться безопасность Европы, думаю, решения со стороны Пекина не будет (относительно войны в Украине – 24 Канал). Его и так все устраивает, в том числе Путин, который все сдает Китаю", – подчеркнул политтехнолог.

Загородний предположил, что Россия может начать "рубить" коридор в Иран через Грузию и Армению. Следующей точкой россиян может быть и Казахстан.

По убеждению политтехнолога, единственное, что может подтолкнуть к конкретным действиям – это принятое решение (в первую очередь европейцами) о том, что Россия в нынешнем виде не должна существовать и предоставление согласия на ее распад.

А этого не хотят США. Есть много факторов. Если Европа влупит санкции, которые обещает, то это будет сильным ударом по россиянам. Это может привести к тому, что Россия посыплется. Однако хочет ли этого США? Существует много неопределенностей,

– подытожил Загородний.

Напомним, что на днях Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор и обменялись приглашениями приехать друг к другу с официальными визитами. Американский президент сообщил, что темой диалога были исключительно торговые отношения США и Китая, о российско-украинской войне не говорилось.