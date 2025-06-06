Китай мог бы легко заставить Путина закончить войну: что сдерживает Си
- Китай может поспособствовать завершению российско-украинской войны, но Си Цзиньпина устраивает текущая ситуация, поскольку Россия ослабляется.
- Существует риск, что Россия может начать новые войны, политтехнолог Тарас Загородний предположил, куда дальше может пойти российская армия.
Китайский лидер Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Китай. Со времен такой их встречи в период первой каденции Трампа геополитическая ситуация изменилась. Вероятной темой для их беседы могла бы стать российско-украинская война.
Политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом отметил, что Си Цзиньпина устраивает сегодняшняя ситуация, ведь Путин отдает Китаю все, что может, тем самым ослабляет Россию.
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Куда дальше с войной может пойти Россия
Загородний убежден, что Китай в мгновение ока может закончить российско-украинскую войну и надавить на Россию. Например, прекратив покупать российскую нефть и поставлять россиянам материалы критической необходимости, а также остановить передачу России оружия из Северной Кореи.
Китай может это сделать, но появляется множество других вопросов – а что будет делать Россия, если ее сейчас остановить? Возникает следующая дилемма для Китая, которая заключается в том, что у России нет выхода как начинать новую войну, потому что она не может остановиться, по крайней мере пока Путин у власти,
– считает Загородний.
Кремль, по словам политтехнолога, не может изменить российскую экономику, которая выстроилась вокруг военной. Это, по мнению Загороднего, означает, что вероятнее российская армия сунется в Европу, а она – торговый партнер Китая.
"Пока не будет понятно, что будет гарантироваться безопасность Европы, думаю, решения со стороны Пекина не будет (относительно войны в Украине – 24 Канал). Его и так все устраивает, в том числе Путин, который все сдает Китаю", – подчеркнул политтехнолог.
Загородний предположил, что Россия может начать "рубить" коридор в Иран через Грузию и Армению. Следующей точкой россиян может быть и Казахстан.
По убеждению политтехнолога, единственное, что может подтолкнуть к конкретным действиям – это принятое решение (в первую очередь европейцами) о том, что Россия в нынешнем виде не должна существовать и предоставление согласия на ее распад.
А этого не хотят США. Есть много факторов. Если Европа влупит санкции, которые обещает, то это будет сильным ударом по россиянам. Это может привести к тому, что Россия посыплется. Однако хочет ли этого США? Существует много неопределенностей,
– подытожил Загородний.
Напомним, что на днях Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор и обменялись приглашениями приехать друг к другу с официальными визитами. Американский президент сообщил, что темой диалога были исключительно торговые отношения США и Китая, о российско-украинской войне не говорилось.