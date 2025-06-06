Політтехнолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом зазначив, що Сі Цзіньпіна влаштовує сьогоднішня ситуація, адже Путін віддає Китаю все, що може, тим самим послаблює Росію.

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Куди далі з війною може піти Росія

Загородній переконаний, що Китай в мить може закінчити російсько-українську війну і натиснути на Росію. Наприклад, припинивши купувати російську нафту і постачати росіянам матеріали критичної необхідності, а також зупинити передачу Росії зброї з Північної Кореї.

Китай може це зробити, але з'являється безліч інших питань – а що буде робити Росія, якщо її зараз зупинити? Виникає наступна дилема для Китаю, яка полягає у тому, що в Росії немає виходу як починати нову війну, бо вона не може зупинитися, принаймні поки Путін при владі,

– вважає Загородній.

Кремль, зі слів політтехнолога, не може змінити російську економіку, яка вибудувалась навколо військової. Це, на думку Загороднього, означає, що ймовірніше російська армія сунеться в Європу, а вона – торгівельний партнер Китаю.

"Поки не буде зрозуміло, що гарантуватиметься безпека Європи, думаю, рішення з боку Пекіна не буде (щодо війни в Україні – 24 Канал). Його і так все влаштовує, в тому числі Путін, який все здає Китаю", – наголосив політтехнолог.

Загородній припустив, що Росія може почати "рубати" коридор до Ірану через Грузію та Вірменію. Наступною точкою росіян може бути й Казахстан.

За переконанням політтехнолога, єдине, що може підштовхнути до конкретних дій – це ухвалене рішення (в першу чергу європейцями) про те, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати й надання згоди на її розпад.

А цього не хочуть США. Є багато факторів. Якщо Європа влупить санкції, які обіцяє, то це буде сильним ударом по росіянах. Це може призвести до того, що Росія посипиться. Однак чи хоче цього США? Існує багато невизначеностей,

– підсумував Загородній.

Нагадаємо, що днями Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову та обмінялись запрошеннями приїхати один до одного з офіційними візитами. Американський президент повідомив, що темою діалогу були виключно торгівельні відносини США та Китаю, про російсько-українську війну не мовилося.