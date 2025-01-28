Россия начнет истерить: повлияет ли Си Цзиньпин на позицию Путина по окончанию войны

Российский руководитель Владимир Путин не хочет, чтобы китайский президент Си Цзиньпин как-то вмешивался в урегулирование войны в Украине. Однако Китай имеет инструменты влияния на Россию, хоть и немного.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов. По его словам, необходимо продолжать давить на Кремль, в частности через санкции.

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Что произойдет, если сильнее надавить на Путина

Диктатор Владимир Путин довольно резко реагирует на любые попытки китайского лидера Си Цзиньпина указывать, что ему делать в Украине. Оппозиционер считает, что у Китая есть 2 "красные линии":

китайцы против использования ядерного оружия;

они не предоставляют России своего вооружения, передают только дроны и товары двойного назначения.

То есть Пекин имеет определенные рычаги влияния на Москву, но не так много. Путин начнет истерить, если Си попытается его заставить перейти к мирному процессу.

Ключевым фактором также остается санкционное давление Запада. Результаты уже давно видны: деньги заканчиваются, инфляцию не удается побороть и импортозамещение не работает.

Относительно Китая, я был бы достаточно осторожным. Они обозначили "красные линии". Если дальше будут давить на Путина, вполне возможно, что он "брыкнет" и они, видимо, этого не хотят,

– предположил Владимир Милов.

В СМИ предполагают, что в Китае началась подготовка к замене лидера. Об этом свидетельствуют, в частности, кадровые назначения, которые осуществил Си Цзиньпин.