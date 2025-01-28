Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов. За його словами, необхідно продовжувати тиснути на Кремль, зокрема через санкції.

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Що станеться, якщо сильніше натиснути на Путіна

Диктатор Владімір Путін досить різко реагує на будь-які спроби китайського лідера Сі Цзіньпіна вказувати, що йому робити в Україні. Опозиціонер вважає, що в Китаю є 2 "червоні лінії":

китайці проти використання ядерної зброї;

вони не надають Росії свого озброєння, передають лише дрони й товари подвійного призначення.

Тобто Пекін має певні важелі впливу на Москву, але не так багато. Путін почне істерити, якщо Сі спробує його змусити перейти до мирного процесу.

Ключовим фактором також залишається санкційний тиск Заходу. Результати вже давно видні: гроші закінчуються, інфляцію не вдається побороти й імпортозаміщення не працює.

Щодо Китаю, я був би досить обережним. Вони позначили "червоні лінії". Якщо далі будуть тиснути на Путіна, цілком можливо, що він "брикне" і вони, мабуть, цього не хочуть,

– припустив Володимир Мілов.

У ЗМІ припускають, що в Китаї розпочалася підготовка до заміни лідера. Про це свідчать, зокрема, кадрові призначення, які здійснив Сі Цзіньпін.