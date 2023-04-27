Как Си Цзиньпин троллит мировых лидеров

Разговор Си и Зеленского – это для нас хорошая история. Хотя бы тем, что Путин получил свою горькую пилюлю – Китай позиционирует себя как нейтральную силу. Причем не когда-то, а до активизации боевых действий.

Какая Россия нужна Китаю

Китайцы сделали искусную режиссуру последних месяцев. Сначала вышли со своими принципами глобальной безопасности, затем с принципами "урегулирования вокруг Украины".

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Си Цзиньпин ездил в Москву, общался с европейскими лидерами и президентом Бразилии. Это значит, что он со всеми пообщался, кроме президента США Джо Байдена, эдакий троллинг.

Кроме того, китайцы получили политическое согласие на следующий этап: специального посланника, начавшего консультации. Похоже, что им будет бывший посол Китая в России, что уже является прямым троллингом Путина.

Но есть и риски, и мы их должны быть сознательны. Они совсем не виртуальны, напротив очень реальны. Во-первых, на Западе очень разное отношение к привлечению Китая вообще и к тому, как именно. Кто-то категорически против, кто-то очень за, кто-то при определенных условиях. Потенциально это может отразиться на солидарности коллективного Запада. Который, как мы понимаем, не нужен ни Китаю, ни России.

Во-вторых, Китаю невыгодна победа России, она нужна ему ослабленная и зависимая. Но ему также не нужна наша победа и соответственно – Запада. Поэтому Китай будет играть на "ничью" – на китайскую ничью.

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Чем опасна китайская позиция

И, в-третьих, китайское предложение о скорейшем прекращении огня нравится многим в незападном мире. Но не только – во Франции или Италии говорят совсем другими словами, но также в этом направлении. В какой-то момент они найдут схожесть своих позиций. Как следствие в Вашингтоне кто-то может подвергнуть сомнению увеличение военной помощи.

Список рисков можно продолжать и дальше, хотя они и являются потенциальными. Для нас это означает необходимость доверительной коммуникации со всеми нашими союзниками – какая стратегия нашего взаимодействия с Китаем, к чему, когда и на каких условиях мы стремимся. Ведь наши возможности должны превалировать риски.