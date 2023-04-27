Яка Росія потрібна Китаю

Китайці зробили майстерну режисуру останніх місяців. Спочатку вийшли зі своїми принципами глобальної безпеки, потім з принципами "врегулювання навколо України".

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Сі Цзіньпін поїхав в Москву, поспілкувався з європейськими лідерами і президентом Бразилії. Це значить, що він з усіма поспілкувався, крім президента США Джо Байдена, такий собі тролінг.

Крім того, китайці отримали політичну згоду на наступний етап: спеціального посланника, який розпочне консультації. Схоже, що ним буде колишній посол Китаю в Росії, що вже є прямим тролінгом Путіна.

Але є і ризики, і ми їх маємо бути свідомі. Вони зовсім не віртуальні, навпаки дуже реальні. По-перше, на Заході дуже різне ставлення до залучення Китаю взагалі і до того, як саме. Хтось категорично проти, хтось дуже за, хтось за певних умов. Потенційно це може вплинути на солідарність колективного Заходу. Який, як ми добре розуміємо, не потрібен ані Китаю, ані Росії.

По-друге, Китаю не вигідна перемога Росії, вона йому потрібна ослаблена і залежна. Але йому також не потрібна перемога наша і відповідно Заходу. Тому Китай гратиме на "нічию" – на китайську нічию.

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Чим небезпечна китайська позиція

І, по-третє, китайська пропозиція щодо якнайскорішого припинення вогню подобається багатьом у незахідному світі. Але не тільки – у Франції чи Італії говорять зовсім іншими словами, але також в цьому напрямку. В якийсь момент вони знайдуть схожість своїх позицій. Як наслідок у Вашингтоні хтось може поставити під сумнів збільшення військової допомоги.

Перелік ризиків можна продовжувати і далі, хоча вони і є потенційні. Для нас це означає необхідність довірливої комунікації із всіма нашими союзниками – яка стратегія нашої взаємодії з Китаєм, чого, коли і на яких умовах ми прагнемо. Адже наші можливості мають переважати ризики.