Сибига и Хмара уже завтра могут официально стать министрами, – депутаты

В среду, 19 августа, Верховная Рада может проголосовать за назначение министров обороны и иностранных дел. Сейчас Андрей Сибига и Евгений Хмара исполняют обязанности министров.

Об этом сообщают народные депутаты.

Что известно о назначениях?

Народные депутаты предполагают, что во вторник, 18 августа, президент Украины представит в Верховную Раду кандидатуры Евгения Хмары на должность министра обороны, а Андрея Сибиги – на должность главы МИД. Как сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, на Согласительном совете объявили, что в этот же день кандидаты встретятся с фракциями. А в среду, 19 августа, состоится голосование за руководителей обоих министерств.

Что касается кандидатуры Андрея Сибиги – его не планировали менять. После отставки правительства он стал исполняющим обязанности министра иностранных дел. Его назначение задержалось из-за решения по министру обороны.

Владимир Зеленский, несмотря на масштабные митинги во многих городах Украины, планирует оставить Евгения Хмару на посту министра обороны. Однако, согласно действующему законодательству, эту должность должен занимать гражданский человек. Скорее всего, Хмара покинет военную службу ради назначения.

В то же время в Киеве и других городах Украины продолжаются протесты с требованием вернуть экс-министра обороны Михаила Федорова. Участники акции пришли к парламенту с плакатами "Верните Федорова", "Хватит тратить наше время", "Прозрачные решения".

Они призвали представителей власти прислушаться к их требованиям. Протестующие встретили народных депутатов у здания Верховной Рады 18 августа после месячного перерыва криками "Позор".