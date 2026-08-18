Про це повідомляють народні депутати.

Що відомо про призначення?

Нардепи припускають, що у вівторок, 18 серпня, президент України подасть до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, а Андрія Сибіги – на посаду глави МЗС. Як повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, на Погоджувальній раді оголосили, що цього ж дня кандидати зустрінуться з фракціями. А у середу, 19 серпня, відбудеться голосування за очільників обох міністерств.

Щодо кандидатури Андрія Сибіги – його не планували міняти. Після відставки уряду він став виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Його призначення затрималось через рішення щодо міністра оборони.

Володимир Зеленський, попри масштабні мітинги в багатьох містах України, планує залишити міністром оборони Євгена Хмару. Проте, відповідно до чинного законодавства, цю посаду має обіймати цивільна особа. Ймовірніше за все, Хмара покине військову службу заради призначення.

Водночас у Києві та інших містах України тривають протести за повернення ексміністра оборони Михайла Федорова. Учасники акції прийшли до парламенту з плакатами "Поверніть Федорова", "Годі втрачати наш час", "Прозорі рішення".

Вони закликали представників влади дослухатися до їхніх вимог. Протестувальники зустріли народних депутатів під Верховною Радою 18 серпня після місячної перерви вигуками "Ганьба".