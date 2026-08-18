24 Канал зібрав все, що відомо про мирну акцію під стінами парламенту.

Що відомо про протест киян?

Учасники акції прийшли до парламенту з плакатами "Поверніть Федорова", "Годі втрачати наш час", "Прозорі рішення". Вони також закликали представників влади дослухатися до їхніх вимог.

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Відомо, що парламент 18 серпня відновив роботу після місячної перерви. Очікувалося, що одним із питань нового пленарного періоду можуть стати кадрові рішення, зокрема призначення нового очільника Міністерства оборони. Водночас, за словами народного депутата Ярослава Железняка, голосування за призначення нових міністрів не відбудеться. Наразі також невідомо, чи внесе президент відповідні подання до Верховної Ради цього тижня.

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Наразі Євгеній Хмара офіційно залишається тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Кабінет Міністрів призначив його на цю посаду 17 липня.

Нагадаємо, 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після його звільнення про вихід із Міноборони заявили його радники Сергій Стерненко та Сергій "Флеш" Бескрестнов. 16 липня рапорт про відставку подав і заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров, назвавши звільнення Федорова негативним рішенням для обороноздатності країни.

Того ж дня у Києві відбулася акція на підтримку Федорова. Єврокомісар Андріус Кубілюс заявив, що його відставка стала несподіванкою для ЄС, а партнери очікують продовження започаткованих оборонних проєктів.

Сам Федоров стверджував, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висував йому ультиматум і блокував окремі ініціативи Міноборони.